Lecce, vittoria di personalità a Cremona: 2-0, 23 punti e successo pieno dopo un mese. Juventus agganciata in classifica FOTO

Con un secondo tempo tatticamente perfetto, dopo una prima parte di gara equilibrata, il Lecce batte con merito la Cremonese e torna alla vittoria ad un mese esatto dall’ultimo successo in campionato. Dal 4 gennaio, 2-1 alla Lazio, al 4 febbraio, 2-0 in casa dei grigiorossi lombardi, scesi in campo con il morale alto per la storica qualificazione alla semifinali di Coppa Italia a spese di Napoli e Roma. Per i giallorossi 23 punti e Juventus ​agganciata in classifica.

Proprio la fiducia degli avversari (mai vittoriosi in campionato) era il pericolo maggiore per il Lecce, capace però, ancora una volta, di far valere la sua organizzazione di gioco, ormai collaudata, e di muovere palla in velocità e senza sbavature, specie, come detto, nella ripresa. Sono arrivati così il gol di Baschirotto, di testa, dopo una punizione battuta da Hjulmand conquistata proprio quando i giallorossi si sono riversati in avanti con maggiore convinzione, e il raddoppio di Strefezza al termine di un’azione aggressiva a centrocampo nella quale Gonzalez ha recuperato palla in pressione su Meitè lanciando il brasiliano per destro a giro del 2-0 che ha mortificato le speranze cremonesi di rientrare in partita. Due gol e una aggressione continua (che ha portato il subentrato Banda a sfiorare il 3-0) frutto del pensiero di Marco Baroni, un modo di giocare propositivo che in precedenza ha dato risultati anche contro le big del campionato. Questa vittoria è fondamentale in chiave salvezza, i giallorossi riprendono il percorso verso la permanenza interrotto dai ko con Verona e Salernitana. Quel che più incoraggia, però, è il fatto che il gioco nella metà campo altrui è ormai una costante.

Cremonese-Lecce 0-2

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches (28’ st Aiwu), Vasquez; Sernicola, Pickel (1’ st Castagnetti), Benassi (20’ st Tsadjout), Meitè, Valeri (16’ st Galdames); Ciofani (16’ st Felix), Dessers. In panchina: Saro, Sarr, Bianchetti, Ghiglione, Okereke. All. Davide Ballardini.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (39’ pt Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (41’ st Helgason); Strefezza (28’ st Banda), Colombo (41’ st Voelkerling), Di Francesco (28’ st Oudin). In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Pezzella. All. Marco Baroni.

Arbitro: Orsato di Schio.

Marcatori: nel pt 13’ Baschirotto (L); 24’ Strefezza (L).

Note: spettatori 11.189 di cui 3.836 paganti (circa mille leccesi) più 7.353 abbonati, incasso non comunicato. Ammoniti: nel pt 48’ Pickel (C); nel st 31’ st Colombo (L); 44’ Askildsen (L). Angoli: 2-8. Recupero: pt 4’; st 4’.

(FOTO MARCO LEZZI)

La cronaca della partita

95' - Finita. Cremonese-Lecce 0-2

82' - Banda sfiora il 3-0 in ripartenza

75' - Cinque cambi per la Cremonese (Castagnetti, Galdames, Gyan, Tsadiout, Aiwu), due per il Lecce (Banda e Oudin al posto di Di Francesco e Strefezza)

70' - GOL DEL LECCE 0-2 - Strepitoso raddoppio di Strefezza per il Lecce. Sulla trequarti Gonzalez pressa Meitè che perde palla. Strefezza parte puntando i centrali della Cremonese, non c'è chiusura anche per l'ottimo lavoro di Di Francesco, così Strefezza, da posizione centrale, lascia partire un sinistro a giro che gonfia la rete.

66' - Il tecnico della Cremonese mette in campo calciatori offensivi per cercare il pareggio. Ma il Lecce attacca anche dopo il gol

58' - GOL DEL LECCE 0-1 - Baschirotto segna di testa, alla sua maniera, staccando sul secondo palo su preciso calcio piazzato di Hjulmand.

55' - Lecce molto convinto nella sua azione offensiva

48' - Occasione per Colombo che alza di testa sopra la traversa

45' - Cremonese più intraprendente in avvio di ripresa con un tiro-cross di Vazquez che sfiora il secondo palo. Nella Cremonese entra Castagnetti al posto di Pickel

Al termine di un primo tempo abbastanza equilibrato, Cremonese e Lecce pareggiano per 0-0. Il Lecce ha cercato di fare subito la partita, proponendosi in attacco con il tridente Colombo, Strefezza, Di Francesco. Qualche timida opportunità ma nulla più. La Cremonese, nella parte centrale, ha cercato di farsi viva dalle parti di Falcone ma, anche in questo caso, con poco costrutto. Così il Lecce ha chiuso in attacco, tuttavia mancando di incisività nei sedici metri.

45' - Scontro in area di rigore tra Ferrari e Strefezza con il primo in anticipo sul secondo. Anticipo provvidenziale per evitare il tuffo vincente di testa del brasiliano, dopo ottima azione di gioco giallorossa.

39' - Cambio obbligato per Baroni, fuori Blin (dopo una scontro di gioco) dentro Askildsen

30' - Mezz'ora equilibrata, la Cremonese tuttavia ha provato due sortite offensive con Ciofani, attento il portiere Falcone in entrambe le circostanze.

15' Umtiti salva su tiro ravvicinato di Ciofani, poi Orsato ferma il gioco.

12' - Altra occasione Lecce - Sempre Strefezza a suggerire per i campagni: su un suo traversone arrivano in ritardo in tre.

7' - Occasione Lecce - Il Lecce subito pericoloso proprio con il tridente: lancio di Strefezza per Di Francesco, bravo a rimettere al centro per Colombo che tira col mancino in corsa e sfiora il palo.

Il Lecce in campo a Cremona per la 21esima giornata del campionato di calcio di serie A. Giallorossi reduci da due sconfitte consecutive con Verona e Salernitana che hanno messo fine alla striscia positiva di sei risultati. La Cremonese non ha mai vinto in campionato ma, con Ballardini in panchina, ha centrato in settimana una storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo aver eliminato Napoli e Roma. Queste le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Chiriches, Ferrari; Valeri, Benassi, Meitè, Pickel, Sernicola; Dessers, Ciofani. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Castagnetti, Felix, Galdames, Tsadjout, Okereke. Allenatore: D. Ballardini

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Oudin, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

Arbitro: Orsato di Schio