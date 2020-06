Serie D, ufficializzate promozioni e retrocessioni. Niente da fare per il Nardò

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto dei criteri riportati nel C.U n.324 della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto dell'interruzione dell'attività deliberata dal Consiglio della Figc dello scorso 20 maggio e in ottemperanza ai principi dell'articolo 18 del Decreto Legge dello scorso 19 maggio, ha stilato le classifiche finali dei nove gironi della Serie D 2019-2020 con i relativi verdetti:

Girone A

Promossa: Lucchese

Retrocesse: Fezzanese (per media punti e peggiore classifica avulsa), Vado, Verbania e Ligorna.



Girone B

Promossa: Pro Sesto

Retrocesse: Levico Terme, Milano City, Alto Garda e Inveruno.



Girone C

Promossa: Campodarsego

Retrocesse: Vigasio (quoziente punti e peggiore classifica scontro diretto), Tamai, San Luigi e Villafranca Veronese



Girone D

Promosso: Mantova

Retrocesse: Sammaurese (peggiore media punti), Ciliverghe Mazzano, Alfonsine e Savignanese



Girone E

Promosso: Grosseto

Retrocesse: Pomezia, Bastia U., Ponsacco e Tuttocuoio



Girone F

Promosso: Matelica

Retrocesse: Sangiustese, Avezzano, Chieti e Jesina



Girone G

Promossa: Turris

Retrocesse: Citta Di Anagni, Tor Sapienza, Academy Ladispoli e Budoni



Girone H

Promossa: Bitonto

Retrocesse: Grumentum Val d'Agri (peggiore classica avulsa), Nardò (peggiore classica avulsa), Francavilla in Sinni e Agropoli



Girone I

Promosso: Palermo

Retrocesse: Corigliano Calabro (peggiore classifica scontro diretto), Marsala, San Tommaso e Palmese.