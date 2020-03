Taranto, stagione da dimenticare

Nel girone H della quarta serie nazionale, invece, si parte sempre con il favore dei pronostici ma poi non si riesce mai a raggiungere l'obiettivo iniziale. In questa stagione il grande calciomercato aveva creato entusiasmo e nessuno avrebbe mai immaginato che oggi, dopo 26 giornate, questa sarebbe stata una delle peggiori annate dei rossoblù. Confrontando i campionati del recente passato in Serie D, a questo punto del torneo solo una volta la compagine rossoblù aveva collezionato meno dei 40 punti attuali (41 sul campo), ovvero nel 2012/2013 quando i punti erano 36 e la stagione si concluse con una salvezza tranquilla.

Ultimo aggiornamento: 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA