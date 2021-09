Eccellenza e Promozione, oggi le gare della seconda giornata

Dai timori della prima ora di torneo, alla seconda manche. Cade di domenica e non è un’ovvietà. Nella brochure di alcuni anni fa era nel mezzo della settimana, prezzo da saldare per il format a diciotto. Quest’anno con i due gironi di Eccellenza con tavola imbandita nuovamente a quattordici club, ci si può attardare e c’è meno stress fra una fatica ed un’altra. E soprattutto, si azzera l’asperità dei turni infrasettimanali. Il campionato. Chi è su di giri e s’impegna a ripetersi dopo il debutto fecondo e foriero di dolci attese, chi al contrario, si arrovella per svincolarsi istantaneamente da un’immagine sbiadita, contraria al manifesto d’intenti di partenza. In quest’ultimo caso il Maglie atteso al confronto interno contro un Castellaneta, che non fa mistero delle sue velleità. Fra chi punta al bis c’è sicuramente il Gallipoli impegnato in trasferta contro un Ostuni partito in punta di piedi, ma con un organico promettente e pronto per sfidare chiunque capiti dalle sue parti. Per il Martina, la trasferta non certo priva di insidie contro il rivisitato Racale. Il Massafra ospita il De Cagna Otranto, mentre l’Ugento, su di giri dopo la prima vincente in esterna, riceve un Sava smanioso di incidere convenientemente. Un derby tutto tarantino fra Grottaglie e Ginosa ed infine il Manduria, undici in allestimento, fa il suo battesimo al ‘Di Mitri’, tornato pienamente agibile contro il Mola. Per l’occasione ad assistere al confronto ci sarà il presidente della Figc puglia Vito Tisci. I

Eccellenza girone A

Borgorosso Molfetta-Corato: Paladini di Lecce; Canosa- Unione Calcio Bisceglie: Colazzo di Casarano; Città di Mola-Barletta; Montanaro di Taranto; Real Siti-Atletico Vieste: Gallo di Bologna; San Marco-Team Orta Nova: De Pinto di Bari; San Severo-Manfredonia: Schifone di Taranto; Vigor Trani- Di Benedetto Trinitapoli: Albione di Lecce. Classifica: Città di Mola, Barletta, Corato, Manfredonia, Atletico Vieste, San Severo 3; Borgorosso Molfetta, Di Benedetto Trinitapoli 1; Canosa, Team Orta Nova, Real Siti, San Marco, Vigor Trani, Unione Calcio Bisceglie 0.

Eccellenza girone B

A. Maglie- Castellaneta: Epicoco di Brindisi; Ars et Labor Grottaglie- Ginosa: Laraspata di Bari; Atletico Racale-Martina: Doronzo di Barletta; Manduria-Virtus Mola: Di Corato di Barletta; Ostuni- Gallipoli: Bonavita di Foggia; Soccer Massafra-De Cagna Otranto: Vincenzi di Bologna; Ugento-Sava: Guitaldi di Rimini. Classifica: Castellaneta, Gallipoli, Martina, De Cagna Otranto, Ugento, Sava 3; Atletico Racale, Ginosa 1; Soccer Massafra, Ostuni, Ars et Labor Grottaglie, Virtus Mola, A. Toma Maglie, Manduria 0.

Promozione girone A

Lucera-Capurso: Sarcina di Barletta; Bitritto Norba-Arboris Belli 1979: Pezzolla di Bari; Don Uva Calcio- Sporting Apricena: Matera di Barletta; Foggia Incedit-Rinascita Rutiglianese: Casula di Taranto; Football Acquaviva- Atletico Acquaviva: Camporeale di Molfetta; Polimnia-Fesca Bari: Leopizzi di Lecce; Virtus San Ferdinando- Spinazzola: Lombardo di Brindisi. Classifica: Arboris Belli 1979, Foggia Incedit, Virtus San Ferdinando, Spinazzola, Bitritto Norba, Polimnia 3, Don Uva, Football Capurso 1; Lucera, Atletico Acquaviva, Rutiglianese, Football Acquaviva, Fesca Bari, Sporting Apricena 0.

Promozione girone B

Avetrana-Taurisano; Lucanie di Molfetta; Città di Gallipoli- Goleador Melendugno: Rossi di Molfetta; Novoli-Leverano: Nasca di Barletta; Talsano-Galatina: Alfieri di Lecce; Veglie-Brilla Campi: Montrone di Bari; Virtus Locorotondo-Capo di Leuca: Consales di Foggia; Parma Ginosa-Atletico Tricase: Laluce di Barletta. Classifica: Avetrana, Città di Gallipoli, Novoli, Taurisano 3; Brilla Campi, Talsano, Atletico Tricase, Leverano, Veglie, Virtus Locorotondo 1; Galatina, Parma Club Ginosa, Capo di Leuca, Goleador Melendugno 0.