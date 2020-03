L’allenatore dei portieri: «Qui c’è in ballo la salute». Davide Petrachi, allenatore dei portieri del Melendugno, non è ottimista sulla ripresa dei campionati, almeno quelli minori: «Secondo me nei dilettanti sarà difficile ricominciare a giocare. Qui c’è in ballo la salute che è la cosa che conta principalmente nella vita. Se si dovesse ritornare a giocare, ci faremo trovare pronti».

