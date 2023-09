Prima e Seconda categoria: 20 le società ripescate in Puglia. Ecco quali

Pioggia di ripescaggi nei campionati regionali pugliesi di Prima e Seconda categoria. La decisione è stata adottata oggi dal Direttivo del Cr Puglia, presieduto da Vito Tisci. Spiccano le defezioni di club del calibro di Asd Fabrizio Miccoli di San Donato di Lecce, Asd La Torittese di Toritto, l'Asd Futura Monteroni di Monteroni di Lecce, la Euro Sport Academy di Brindisi: tutte hanno riunciato al campionato di Prima categoria. Ma vediamo nel dettaglio le decisioni adottate oggi dal Comitato Regionale Puglia della Figc-Lnd.

La nota del Cr Puglia

"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione di oggi 11 settembre 2023: in ottemperanza a quanto disposto sul Comunicato Ufficiale n° 203 pubblicato il 23.06.2023; esaminate per il Campionato di Seconda e Terza Categoria le graduatorie di merito; tenuto conto dell’elenco delle Società che hanno presentato la domanda di ammissione ai Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria per la stagione sportiva 2023-2024 (riportate C.U. n° 5 del 6/7/2023, C.U. n° 25 del 10/8/2023 e C.U. n° 33 del 1/9/2023); ha proceduto al completamento degli organici del Campionato Regionale di Prima e Seconda Categoria relativamente alla stagione sportiva 2023/2024, ammettendo agli stessi le seguenti società:

AMMISSIONE CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA posti n° 9

GRADUATORIA DI MERITO

1) 954218 A.S.D. VIRTUS SAN PANCRAZIO di San Pancrazio Salentino (Br) Società vincenti 2° turno play-off Posizione di classifica: terzo posto (punti in classifica 59) media punti 2,26

2) 941049 A.S.D. HELLAS LATERZA di Laterza (Ta) Società vincenti 2° turno play-off Posizione di classifica: terzo posto (punti in classifica 55) media punti 1,96

3) 953240 A.S.D. MARACANA SAN SEVERO di San Severo (Fg) Società vincenti 2° turno play-off Posizione di classifica: terzo posto (punti in classifica 50) media punti 1,92

4) 938583 ACSD ETRA BARLETTA di Barletta (Bat) Società perdenti 2° turno play-off Posizione di classifica: secondo posto (punti in classifica 70) media punti 2,69

5) 953758 A.S.D. GIALLOROSSI ARADEO di Aradeo (Le) Società perdenti 2° turno play-off Posizione di classifica: secondo posto (punti in classifica 60) media punti 2,30

6) 943581 A.S.D. VILLA CASTELLI CALCIO di Villa Castelli (Br) Società perdenti 2° turno play-off Posizione di classifica: quinto posto (punti in classifica 54) media punti 1,92

7) 936104 A.S.D. STATTE di Statte (Ta) Società perdenti 1° turno play-off Posizione di classifica: secondo posto (punti in classifica 60) media punti 2,14

8) 949808 A.S.D. MELPIGNANO di Melpignano (Le) Società perdente 1° turno play-off Posizione di classifica: quarto posto (punti in classifica 56) media punti 2,15

9) 949808 ASD. BS SOCCER TEAM FASANO di Fasano (Br) Società perdente 1° turno play-off Posizione di classifica: quarto posto (punti in classifica 55) media punti 1,96.

AMMISSIONI CAMPIONATO REGIONALE SECONDA CATEGORIA posti n° 11

GRADUATORIA DI MERITO

1) 932148 U.S.D. OLIMPIA BITONTO di Bitonto (Ba) Società vincenti 2° turno play-off (perdente spareggio 1° posto) Posizione di classifica: primo posto - anzianità LND 12/7/2019

2) 953239 A.S.D. MICHELE BIANCOFIORE di San Giovanni Rotondo (Fg) Società vincenti 2° turno play-off Posizione di classifica: secondo posto - anzianità LND 3/9/2020

3) 954232 A.S.D. SAN DONACI FOOTBALL CLUB di San Donaci (Le) Società perdente 2° turno play-off Posizione di classifica: terzo posto - anzianità LND 23/09/2021

4) 942147 A.S.D. BOVINO CALCIO di Bovino (Fg) Società perdente 1° turno play-off Posizione di classifica: quarto posto - anzianità LND 4/10/2019

5) 953336 A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO di Muro Leccese (Le) Società non partecipanti al 1° turno gare play-off (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti) Posizione di classifica: quarto posto - anzianità LND 15/9/2020

6) 952794 A.S.D. PRESICCE ACQUARICA di Presicce-Acquarica (Le) Società non partecipanti al 1° turno gare play-off (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti) Posizione di classifica: quinto posto - anzianità LND 10/10/2000

7) 922158 A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO di Conversano (Ba) Società non partecipanti al 1° turno gare play-off (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti) Posizione di classifica: quinto posto - anzianità LND 6/09/2021

8) 955310 A.S.D. REAL RODI GARGANICO di Rodi Garganico (Fg) Società non partecipanti al 1° turno gare play-off (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti) Posizione di classifica: quinto posto - anzianità LND 2/09/2022

9) 947774 A.S.D. INVICTUS LAM ACCADEMY di Modugno (Ba) Società Campionato Terza Categoria Posizione di classifica: sesto posto - anzianità LND 4/9/2020

10) 952795 A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY di Lecce Società Campionato Terza Categoria Posizione di classifica: settimo posto - anzianità LND 10/9/2019 (riferita A.S.D.

SALENTO ACADEMY LECCE)

11) 61667 A.S.D. AVANTI ALTAMURA di Altamura (Ba) Società Campionato Terza Categoria Posizione di classifica: settimo posto - anzianità LND 31/7/2020.