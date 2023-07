Brilla Campi e Spinazzola in corsa per il ripescaggio in Eccellenza. Tutte le possibili "promozioni" in ballo

Si chiama effetto. Con il suo approdo in quinta serie a cascata nei vari segmenti dilettantistici del football regionale ci sono club che possono trarne beneficio in termini di ripescaggio. Già, perché con la sua uscita dal contenitore disi è venuto a creare un vuoto ulteriore che va a sommarsi a quello già legittimato, complice l’unica uscita (il) di team pugliesi dal girone H della serie D.Al momento, il girone unico della Premier League pugliese conta pertanto su 26 posti e per arrivare a 28 ne mancano due. Quali sono le candidate a conquistare d’ufficio la Premier League pugliese al fine di completare l’organico? Con zero, uno, due e tre retrocessioni dalla D, si tiene conto del seguente ordine. Al primo posto la società, fra le vincenti play off di(gironi A e B) con il maggior numero di punti. Al secondo posto, la società fra le due vincenti play off con il minor numero di punti. Al terzo posto la vincente della Coppa Italia di Promozione 2022/2023. Al quarto posto, la società perdente le gare di play out di Eccellenza. In virtù di queste regole, il, vincente dei play off del girone B di Promozione unitamente allo, in trionfo nell’appendice post regular season nel concentramento A, si appropriano dei due posti rimasti vacanti. Ovviamente, in attesa della formalizzazione delle iscrizioni, bisognerà stabilire una griglia con le riserve. In tal senso, la prima è il, finalista di Coppa Italia di Promozione, battuto, come è noto, proprio dallo Spinazzola. Le possibilità dei brindisini di appropriarsi dell’Eccellenza sono però legate a mancate iscrizioni o a società “bocciate” per non aver sanato in tempo utile i debiti con i propri tesserati. E stando ai rumors le situazioni da monitorare riguardano, in decisa riflessione. Dopo il Mesagne, a sperare è anche il, perdente play out.Ricordiamo che il prossimo torneo di Eccellenza sarà l’ultimo con la suddivisione in due gironi in deroga all’articolo 49 delle Noif, nella prossima stagione parte la riforma nella quale è previsto nel triennio futuro il graduale ritorno al format originale a girone unico con sedici club.Il riverbero nel campionato di Promozione. Anche qui, a seguito della variabile-Gallipoli, sono i due posti da aggiungere al completamento dell’organico. Il primo della lista è il Santeramo, vincente nei play off del girone B di Promozione. ma a festeggiare sarà pure il, sugli scudi nel contenitore A. Il primo sub judice è il, poi a seguire ci sonoLe modalità in. Anche in questo anello della catena dilettantistica per totalizzare il numero delle quarantadue squadre, è necessario il reclutamento di due club per poter completare i rispettivi gironi. Così, in questa nicchia dilettantistica a poter beneficiare di un ripescaggio sono, vincitore dei play off nel raggruppamento C ed, accreditatosi nell’’appendice finale nel girone B. Primo in lista d’attesa è il, poi a seguire ci sonoe poi lo, quest’ultimo giunto secondo ad un punto dietro al promosso. Si precisa, che tutte le società in odore di ripescaggio devono esercitare il proprio diritto entro il termine ordinatorio. Per Eccellenza e Promozione la data è fissata a giovedì 27 luglio mentre per Prima e Seconda categoria la data fissata è il 28 agosto.