Era ospite al Pio Albergo Trivulzio di Milano. Lutto in casa Taranto. Il coronavirus ha posto fine anche alla vita di Urano Navarrini, fino al 1972 conosciuto come Urano Benigni. Ala scuola Milan, Navarrini ha militato nel Taranto nella stagione 1968-1969, vincendo la Serie C e conquistando una storica promozione in Serie B. Navarrini era ospite del Pio Albergo Trivulzio di Milano.

Ultimo aggiornamento: 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA