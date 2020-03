Il Molfetta non subisce una sconfitta da novembre

Il Molfetta è la squadra che più ha fatto parlare di sè in questo campionato. Nella serie di risultati utili consecutivi batte tutti nel girone, passando avanti al Barletta 1992 che ne ha collezionati 12, mentre i molfettesi 15: l'ultima sconfitta, infatti, risale al 10 novembre in trasferta contro l'Audace Barletta che finì 3-0. Nelle ultime 15 gare per l'appunto la squadra biancorossa ha realizzato ben 44 gol subendone solo 11, lanciandosi di prepotenza al primo posto con uno stacco di 6 punti dal Corato secondo.

