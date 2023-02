Calcio serie A, il Lecce espugna Cremona: la partita in un minuto

Il Lecce, vince, convince, condanna la Cremonese ad un miracolo per raggiungere la salvezza e compie un passo, di straordinaria importanza verso il suo obiettivo. A Cremona, Baroni si affida a quello che si può ormai definire l'undici titolare, ritornano Gallo e Gonzalez dal primo minuto.

Nella Cremonese Ballardini rinuncia ad Okereke. La partita è bloccata e di emozioni se ne vedono poche nel corso del primo tempo, fatta eccezione per un bel mancino di Colombo che sfiora la porta difesa da Carnesecchi. Nella ripresa il Lecce aumenta i giri del motore e sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova il gol con Baschirotto che firma il suo terzo sigillo stagionale. Passano appena dieci minuti e al raddoppio ci pensa Strefezza con sinistro micidiale che non da scampo al portiere lombardo. Il Lecce per qualche giorno appaia la Juventus in classifica, ma quel che più conta, allunga su una diretta concorrente per la corsa alla permanenza in Serie A che a febbraio non è mai stata così vicina.