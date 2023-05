Per la lotta salvezza c'è pure la Cremonese, 2-0 allo Spezia

Nelle ultime sei partite del campionato di serie A la Cremonese di Davide Ballardini ha vinto tre volte e pareggiato due. In questo scorcio di campionato ha battuto Sampdoria, Empoli e oggi lo Spezia per 2-0, regalandosi il sogno di credere in una salvezza che a metà campionato era impensabile. I grigiorossi hanno avuto ragione dei liguri, sempre più in crisi, grazie ai gol di Ciofani e Vazquez. E ora la classifica recita: Lecce 31; Spezia e Verona (terz'ultime) 27; Cremonese 24; Sampdoria 17. Cremonese quindi a -3 dalla salvezza. In questo contesto per il Lecce, che ha sempre un margine di 4 punti dalla zona B, cambia poco: è sempre chiamato a fare risultato contro il Verona domani sera alle 20.45 al Via del Mare.