Lecce-Verona, probabili formazioni: torna Strefezza, Ceesay verso la riconferma

Per il Lecce se non è un match point ci manca davvero poco. Il Verona è costretto a vincere per avvicinarsi alla quota salvezza. Lecce-Verona diventa uno scontro diretto fondamentale per entrambe. Si gioca al Via del Mare nel posticipo domenicale (domani, ore 20.45).

Marco Baroni ha qualche dubbio di formazione ma l'impressione è che torneranno dal 1' quei calciatori che non c'erano a Torino contro la Juventus. E cioé: Strefezza, probabilmente, con Banda in panchina. Ceesay dovrebbe essere confermato. A metà campo Oudin tornerà a fare la mezzala. Hjulmand regista, affianco a lui Blin. In difesa Gallo a sinistra, con Gendrey a destra e Baschirotto-Umtiti centrali.

Lecce-Verona probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich. All.: Zaffaroni.