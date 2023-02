Inter-Lecce: vietata la trasferta ai tifosi leccesi residenti nel Salento. Era già accaduto poche settimane fa a Cremona

Una brutta notizia i tifosi del Lecce in vista del match di domenica prossima in casa dell'Inter. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per Inter-Lecce ai residenti nel Salento disponendo anche l'annullamento e il rimborso di quelli già emessi. La decisione è stata adottata in seguito alle indicazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che, nei giorni scorsi, aveva segnalato il “pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie in occasione della partita".

Il precedente

Vale la pena di ricordare che appena poche settimane fa analoga decisione era stata adottata dal Prefetto di Cremona che nell'occasione aveva emesso il divieto di trasferta per tutti i tifosi del Lecce residenti nel Salento in occasione della gara Cremonese-Lecce.