Bari espugna Cremona: gol di Sibilli e primo successo stagionale

Colpo grosso del Bari allo Zini di Cremona contro una delle formazioni maggiormente accreditate al salto in A. Ai biancorossi, seguiti da un corposo numero di tifosi, è sufficiente un guizzo di Giuseppe Sibilli sul gong della prima frazione per mettere in cascina la prima vittoria in campionato, oltre che della stagione.

Mercoledì di nuovo in campo

Squadra cinica e operaia quella pugliese che, nonostante le pesanti assenze di Maita e Di Cesare, squalificati, oltre che di Menez e Diaw, infortunati, è riuscita a regalare una grande gioia ai suoi tifosi. Mercoledì si torna in campo: al San Nicola arriva il Cittadella.