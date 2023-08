Calciomercato Bari, c'è l'accordo con la Juve per Frabotta. Attacco: Puscas e Aramu, colloqui avanzati

Due attaccanti e un terzino sinistro. Il Bari accelera sul mercato. E intanto prenota il colpo per la difesa: Gianluca Frabotta. C'è l'accordo con la Juventus, che ne detiene il cartellino (era al Frosinone in prestito). L'anno scorso per poche settimane era stato anche al Lecce, per poi partire prima della fine dello stesso mercato estivo nel quale era arrivato. L'accordo tra il Bari e il club bianconero è totale: l'affare si farà. A breve l'ufficialità.

L'attacco

Poi Ciro Polito andrà sulle punte. Avviati i contatti con il Genoa, con cui c'è un asse importante, per arrivare tanto a Puscas quanto ad Aramu. Per il primo potrebbe entrare in gioco anche il decreto crescita e il Genoa potrebbe partecipare al pagamento dello stipendio. Idem il discorso su Aramu, che piace tanto a Mignani (lo ha già allenato al Siena qualche anno fa).

Per entrambi, però, ci sarà da attendere: i contatti sono avviati ma non si parla di chiusura imminente. Sfumato, invece, Massimo Coda. Era stato sondato ma il Bari era consapevole che sarebbe stato un affare quasi impossibile: andrà alla Cremonese.