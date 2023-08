Calciomercato Lecce, ufficiale l'arrivo di Faticanti. Domani Oudin sarà in città e spunta Touba per la difesa. Tutti i movimenti

Un venerdì di grandi movimenti sul mercato per il Lecce. Ufficiale l'arrivo di Giacomo Faticanti dalla Roma, a titolo definitivo, con un contratto di cinque anni. In prospettiva è un colpo di livello assoluto: vice campione del mondo con l'Italia Under 20, da capitano, attenzionato anche da Mourinho, aveva già debuttato in Europa League con i capitolini. Faticanti, classe 2004, è uno dei migliori calciatori italiani ed europei della propria generazione. Per il Lecce un investimento importante. Ma non è tutto qui.

Oudin

Ancora a centrocampo è in arrivo il ritorno di Remì Oudin.

Il francese, già l'anno scorso in giallorosso, dovrebbe arrivare in città domani per sottoporsi poi alle visite mediche e proseguire la propria esperienza al Lecce. Aveva fatto bene da mezzala, dopo un avvio di campionato da esterno d'attacco. Da ricordare la sua doppietta alla Lazio a fine campionato. Arriva dal Bordeaux (Ligue 2).

Touba

E le sorprese non finiscono qui. Per la difesa è fatta per Ahmed Touba, classe 1998, l'anno scorso al Basaksehir. Algerino ma naturalizzato belga, ha una valutazione di almeno tre milioni di euro. Il Lecce è ai dettagli. Probabile, poi, che nelle prossime ore si acceleri anche su alcune uscite. Maleh è a un passo dal Frosinone.