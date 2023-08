C'è l'accordo: Krstovic a Lecce per le visite mediche

Nikola Krstovic oggi sarà a Lecce per le visite mediche. C’è l’accordo su tutto e il ragazzo in giornata firmerà il contratto con il club giallorosso. Del resto, la priorità del Lecce era il centravanti. A due giorni dall’esordio in campionato contro la Lazio, dopo che Ceesay ha lasciato il Salento per trasferirsi in Arabia Saudita (ieri titolare con il Damac nel 2-2 con l’Al Riyadh), il tecnico Roberto D’Aversa trova il titolare per l’attacco. Il bomber, 23 anni, era la punta di diamante del DAC Dunajska Streda, club della Nike Liga, la massima serie slovacca. Il centravanti nato a Golubovci, un piccolo comune alle porte di Podgorica, era seguito con grande interesse da molti club europei e questo ha allungato un po’ i tempi. Perché la società di appartenenza, dinanzi a tanto interesse, ha tirato un po’ sul prezzo per la cessione definitiva. Ieri l’assalto definitivo, e riuscito, per portare Krstovic alla corte di mister D’Aversa. Nel frattempo, il ragazzo ha già giocato tre partite del massimo campionato di calcio della Slovacchia realizzando una doppietta nel roboante 5-2 contro il Kosice. E ora si prepara al debutto con la maglia giallorossa che potrebbe avvenire già domenica contro la Lazio.

La priorità è il bomber, come detto.

Gli altri attaccanti

Per carità, in organico ci sono giovani come Joel Volelkerling Persson, 20 anni, e Rares Burnete, 19 anni, solo che il primo - per motivi personali - ha saltato l’intero ritiro precampionato e soltanto da pochi giorni è rientrato in gruppo mentre il secondo ha bisogno di essere gestito al meglio per non correre il rischio di bruciarlo trattandosi di un gioiellino e come tale va custodito. Nelle prime amichevoli estive mister D’Aversa ha utilizzato Rodriguez come punta centrale, una chiara soluzione di emergenza in attesa di novità dal mercato. Poi lo spagnolo ha cambiato casacca e a quel punto, con Ceesay in quella fase della stagione ancora in bilico tra la serie A e il sogno della Saudi Professional League, l’allenatore pescarese ha deciso di puntare su Gabriel Strefezza, un esterno d’attacco, impiegato però come falso nueve. Alla Dries Mertens, tanto per rendere l’idea. La risposta dell’italo-brasiliano è stata indubbiamente positiva, il ragazzo ha capito la situazione e si è messo a disposizione del tecnico e dei compagni di squadra. È chiaro, però, che per il campionato serve una soluzione diversa: ed ecco Krstovic. Come riportato nei giorni scorsi, sul taccuino dei dirigenti del Lecce compaiono i nomi di altri attaccanti. A cominciare da Alexandre Mendy, 29 anni, centravanti del Caen, un calciatore di grande esperienza.