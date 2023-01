Cremonese-Lecce: vietata la trasferta ai tifosi giallorossi residenti in Puglia

Doccia fredda per i tifosi del Lecce. Come si vociferava ormai da alcuni giorni, il Casms, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato la trasferta di Cremona ai supporter giallorossi residenti in Puglia. Ciò significa che tutti gli altri tifosi del Lecce residenti in altre regioni d'Italia e all'estero potranno comunque acquistare il biglietto per assistere allo scontro salvezza in programma sabato 4 febbraio, alle ore 15, allo stadio "Zini" di Cremona.

La capienza

Il Settore Ospiti dello stadio "Zini", ovvero la Curva Nord, dispone di una capienza complessiva di 2.425 posti a sedere. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 16 di oggi e fino alle ore 19 di venerdì 3 febbraio Online sul sito https://sport.ticketone.it. E' concreta la possibilità che si registri l'ennesimo sold out della stagione. Il costo dei biglietti 30 euro Intero, 15 euro Under 14 riservato a ragazzi e ragazze di età inferiore ai 14 anni alla data della gara. La Cremonese Calcio fa sapere che per il settore ospiti non è consentito il cambio nominativo.

Parcheggio settore Ospiti

La Cremonese rende noto che "grazie alla collaborazione con Parkforfun e Kiss&Fly è possibile prenotare online il proprio parcheggio all’interno del Settore Ospiti dello Stadio Zini durante i match day. Per prenotare il proprio parcheggio e per tutte le info, cliccate sul seguente link: https://www.parkforfun.com/it/events/place/stadio-cremonese".