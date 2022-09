Lecce-Cremonese, le probabili formazioni: tridente al completo per Baroni

Lecce-Cremonese crocevia per la salvezza. I giallorossi chiamati a vincere per la prima volta tra le mura amiche. E per farlo servirà ritrovare la stessa brillantezza avuta a Salerno prima della sosta per le nazionali. Alvini, invece, riprende la Cremonese dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Con tanta voglia di sorprendere e di conquistare la prima vittoria del campionato.

Lecce-Cremonese, le probabili formazioni

Baroni ha un paio di dubbi a centrocampo, un po' come sempre. Chi accanto a Hjulmand? Bistrovic ed Helgason (in nazionale ha fatto molto bene) i due indiziati. Per il resto sarà tutto come previsto e come nelle ultime settimane. Recuperato pienamente Ceesay, con lui Banda e Strefezza davanti. In difesa Pongracic e Baschirotto al centro.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Colombo. All.: Colombo.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola; Meite, Ascacibar, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke. All.: Alvini.