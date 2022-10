Lecce-Cremonese, cinque cose da sapere

Lecce-Cremonese, i cinque temi della partita: Baroni insegue la prima vittoria in casa del suo campionato, dopo aver battuto la Salernitana all'Arechi. La Cremonese non ha ancora vinto. Probabili formazioni, guida e tutto quello che c'è da sapere (anche in ottica fantacalcio) sulla partita dei giallorossi.