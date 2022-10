Lecce-Cremonese, Baroni: "La gente ci spinge, per noi conta. Ceesay o Colombo? Stanno bene, non ho deciso"

Baroni lancia la sfida alla Cremonese. Ma avverte il Lecce, non sarà facile, perché «la Cremonese è una squadra particolarmente aggressiva, con giocatori che hanno velocità e gamba. Ci sarà da correre tanto e non dobbiamo avere pause: attenzione, dedizione e concentrazione per tutta la gara». Per il tecnico un dubbio in attacco, ma non si sbilancia e non gioca a carte scoperte: Ceesay o Colombo? «Stanno bene entrambi, valuterò la situazione e mi porterò questo dubbio fino alla fine». «Non esiste una formula vincente - ammette Baroni analizzando la situazione -, col Monza abbiamo fatto una partita straordinaria eppure la vittoria è arrivata solo a Salerno. Dobbiamo proseguire su questa strada, ci siamo allenati molto. Le difficoltà derivano dalla Cremonese, una squadra forte con giocatori forti. Sino ad oggi avrebbe potuto raccogliere di più e ha messo in difficoltà tutti, ma sappiamo cosa fare. Il pubblico, poi, è uno stimolo a fare ancora meglio: per noi è una specie di linfa».

Qui Cremona: Alvini chiede la prima vittoria in A

«Sappiamo di giocarci una gara delicata, il primo scontro diretto della nostra stagione. Ci proveremo. Certo, abbiamo però qualche problema». Massimiliano Alvini è carico ma dovrà fare a meno di due difensori: «Chiriches e Hendry hanno ancora qualche problema fisico e non giocheranno. Dobbiamo valutare Dessers che è tornato un pò acciaccato dalle gare con la nazionale nigeriana. Se non dovesse farcela il dubbio è giocare con due punte oppure con due trequartisti dietro a un attaccante centrale. L'importante sarà giocare una gara solida, con il solito atteggiamento e con la nostra identità. Abbiamo voglia di ottenere la prima vittoria in campionato. Dobbiamo avere pazienza e giocare una gara intelligente».