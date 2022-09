Da quale Lecce si riparte? Intanto Baroni non ha avuto il “ problema dei nazionali. Della rosa del Lecce solo due calciatori, Colombo e Helgason, sono stati convocati e hanno messo da parte per alcuni giorni i programmi e i temi tattici di casa Lecce. Tuttavia con le rispettive nazionali si sono comunque allenati ogni giorno. Anzi, al contrario dei compagni di club, sono stati impegnati nel giro di pochi giorni in partite che hanno tenuto alta la concentrazione. Le soste, tuttavia, sono indesiderate perché arrivano in un momento positivo e addormentano quella che poteva essere la marcia ideale. Consentono, al contrario, di dare una scossa a chi palesava un ritmo più blando per tutta una serie di cause.

La squadra giallorossa aveva appena trovato il primo successo in campionato, aveva colto il secondo risultato utile consecutivo. Dopo il pareggio casalingo contro il Monza era arrivata la vittoria di Salerno e il calendario offriva subito un altro scontro diretto, quello con la Cremonese. Incrocio che ci sarà dopodomani. A parte l’onda emozionale creata dalla vittoria dell’Arechi, anche Baroni aveva un programma da seguire durante la sosta, con calma, senza la necessità di dover rispettare la settimana tipo e preparare una partita ufficiale. L’allenatore giallorosso si è dedicato a curare con il proprio staff e con quello sanitario la condizione di qualche giocatore che denunciava un ritardo rispetto a compagni di squadra che hanno lavorato regolarmente per settimane, fin dal ritiro estivo. Se si fosse giocato domenica scorsa probabilmente non avrebbe potuto contare su Banda o Di Francesco, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni. Banda, in vista della partita di domenica prossima contro la Cremonese (Via Del Mare, ore 15) torna a disposizione. Ieri, durante l’allenamento mattutino, il giocatore zambiano si è unito ai compagni di squadra e ha svolto un regolare allenamento. Da questo punto di vista la sosta è stata determinante. Il reparto più al completo sembra essere quello difensivo. Per ogni ruolo Baroni può scegliere la soluzione che ritiene migliore. A destra, per il momento, continuerà a puntare su Gendrey. L’alternativa al francese è Baschirotto, ma dalla prima giornata è stato dirottato al centro. In un momento in cui il lampeggiante d’emergenza risuonava al massimo. Una scelta forzata che è diventata ordinaria con il trascorrere delle giornate. L’ex Ascoli ha sorpreso solo chi conosceva poco la sua storia. Perché, a quanto pare, è un ruolo in cui si è disimpegnato altre volte, prima di venire al Lecce, dove è approdato come rinforzo per la corsia laterale destra.