Ad Hassane, allenatore della Rinascita Refugees (Prima categoria), il premio Mondonico 2022

Hassane, allenatore dell'Asd Rinascita Refugees, ha vinto il primo Emiliano Mondonico 2022. È il tecnico della squadra di rifugiati che gioca in Prima Categoria pugliese. Da lì partì Cissè, che poi è arrivato al grande calcio e all'Atalanta. Il premio Mondonico viene assegnato a dieci tecnici che "si sono distinti a livello nazionale per la promozione quotidiana dello sport come strumento di inclusione ed integrazione" ed è istituito da Sport e Salute, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Hassane ha vinto un premio intitolato al "Mondo", venuto a mancare qualche anno fa. Un premio che non poteva che essere intitolato a Emiliano Mondonico, che per anni si è occupato di calcio e sociale. Nell'immaginario collettivo aveva una sedia al cielo ad Amsterdam, da allenatore del Torino, forse la squadra che ha amato di più, al pari dell'Atalanta. Quella di Hassane è una storia che viene dal calcio di provincia, dei piccoli. Ma che racconta una storia di integrazione, di lotta al razzismo e di capacità di includere. È la rinascita dei rifugiati.

«Complimenti Mister! Continua ad essere sempre un meraviglioso esempio di dedizione ai valori sportivi per i ragazzi!», il commento del club sui social.