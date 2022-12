Nazionale, ecco come è andata per i quattro del Lecce: palo di Colombo, Baschirotto diventa assist-man

In campo con la Nazionale Falcone, Gallo, Baschirotto e Colombo. Si è concluso ieri lo stage di due giorni al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Triangolare in famiglia per i calciatori impiegati nel secondo gruppo, tra cui i quattro giallorossi, "prestati" all'azzurro per un paio di giorni. Il gruppone è stato diviso in tre squadre, quella A nella quale Falcone era il portiere, con Gallo terzino sinistro e Colombo in attacco a fare da riferimento offensivo; quella C con Baschirotto al centro della difesa, al fianco di Lovato.

Le tre partite

La squadra A, con i tre calciatori del Lecce in campo per entrambe le partite (da 35 minuti l'una), le ha perse tutte e due: prima 0-1 contro la squadra B, trascinata da Fazzini, che ha realizzato l'1-0 decisivo concludendo al meglio una bella azione di contropiede, poi 0-3 contro la squadra C. E qui, ironia della sorte, Baschirotto è stato decisivo nel beffare... Falcone. Il centrale difensivo del Lecce ha offerto, con una sponda area, su un piatto d'argento la palla dell'1-0 a Mancini, che ha poi realizzato. Il secondo gol è stato messo a segno da Casadei, il terzo ancora da Mancini su calcio di rigore. Colombo, per la squadra A, ha colpito un palo in avvio di gara, senza poi riuscire a pungere.

Il commento di Mancini

“Questo stage – ha commentato a fine raduno il Commissario Tecnico Roberto Mancini, davanti alle telecamere di Vivo Azzurro – si porta dietro un bilancio positivo, perché abbiamo potuto conoscere meglio dei ragazzi che vediamo solo sporadicamente; e poi un conto è vederli solo dalla tribuna e un altro poterli osservare da vicino… Questo è il secondo stage che organizziamo e ci sono dei calciatori che mi hanno colpito per le loro grandi qualità.

Il 2023 azzurro? La prima partita del prossimo anno sarà nuovamente contro l’Inghilterra e sarà importante oltre che di prestigio, perché sarà l’esordio nel nostro percorso di qualificazione ai prossimi Europei”.