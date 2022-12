Un Lecce "azzurro": Mancini chiama quattro calciatori in Nazionale per uno stage

Non era mai accaduto in passato. Per la prima volta nella storia ultra centenaria del club giallorosso, quattro calciatori del Lecce sono stati convocati contemporaneamente in Nazionale. Il portiere Wladimiro Falcone, i difensori Federico Baschirotto e Antonino Gallo nonché l'attaccante Lorenzo Colombo la prossima settimana dovranno rispondere alla chiamata del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Una bellissima notizia per il Lecce, per la società e per la tifoseria giallorossa, a conferma del buon lavoro che si sta facendo ormai da alcuni danni nelle stanze del club in via Colonnello Costadura.

La nota del Lecce

"L'Us Lecce comunica che i calciatori Federico Baschirotto, Lorenzo Colombo, Wladimiro Falcone e Antonino Gallo sono stati convocati in Nazionale maggiore italiana. Il portiere Falcone sarà a disposizione del Commissario Tecnico Roberto Mancini dal 20 al 22 dicembre, mentre Baschirotto, Colombo e Gallo nei giorni 21 e 22 dicembre, in occasione dello stage d'allenamento in programma presso il C.T.F. di Coverciano.

Dopo la convocazione in maglia azzurra di Marco Cassetti, avvenuta nel 2005 sotto la direzione sportiva di Pantaleo Corvino, per la prima volta nella storia del club, il Lecce del Presidente Saverio Sticchi Damiani con Pantaleo Corvino a capo dell’Area Tecnica, vanta ben quattro calciatori giallorossi convocati in Nazionale maggiore".

