Mondiali, Adani non commenterà la finale. Al suo posto Di Gennaro per la telecronaca di Argentina-Francia

Adani non commenterà la finale dei Mondiali. Al suo posto la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. «Ho letto molte cose sui social. Noi siamo stipendiati dalla Rai, lavoriamo per questa azienda e decidono loro chi fa le partite, le finali. Non sta a me giudicare. Lele è un amico, è molto preparato, conosce bene il calcio, ma non decidiamo noi chi fa le partite e non ho voglia di entrare in discussioni da bar". Antonio Di Gennaro commenta così le polemiche e il polverone degli ultimi giorni sulla coppia che commenterà la finale.

Ci sarà lui con Alberto Rimedio, mentre Stefano Bizzotto e Lele Adani hanno chiuso ieri il proprio mondiale con la finale terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco. Nessuna polemica, anche perché secondo quanto ricostruito la scelta non è stata sorprendente. Il fatto che l'Argentina di Leo Messi, grande passione di Adani da buon cultore del calcio sudamericano, non ha cambiato le carte in tavola. La Rai aveva inviato in Qatar due coppie, fisse, di telecronisti. E la finale sarebbe toccata in ogni caso a Rimedio e Di Gennaro, che l'anno scorso saltarono quella degli Europei a causa della positività al covid del telecronista. Insomma, da parte dei protagonisti nessuna polemica. Toccherà ad Antonio Di Gennaro oggi fare il commento tecnico. Lui che un mondiale lo ha giocato anche da calciatore, nel 1986 in Messico con la nazionale allenata da Bearzot.

Da commentatore, invece, aveva seguito per Mediaset quello del 2018 in Russia e anche in quel caso gli è toccata in dote la finale. Nel mezzo, in questi quattro anni, è stato la voce della nazionale italiana per la Rai e ha commentato con continuità il Bari. L'altra passione di una vita, dai tempi in cui giocava in biancorosso. E allora si, per chi guarderà la partita in tv ci sarà anche un po' di Puglia tra Argentina e Francia.