Gallipoli e la litoranea dei desideri/ I dieci dubbi esposti alla luce del sole

Doveva essere il fiore all’occhiello di Gallipoli. E forse lo sarà, risolte tutte le criticità: una litoranea priva di auto, con comodo accesso al mare, tra pinete e dune incontaminate, lungo quasi tre chilometri di un percorso tracciato sul vecchio nastro di asfalto, sostituito con pavimentazione drenante, per la gioia di quanti amano passeggiare o correre, a piedi o in bici. Ma alla vigilia dell’estate il tratto di costa a sud della perla dello Ionio, da Lido San Giovanni fino al Costa Brada, passando dalla marina di Baia Verde, è il più grosso interrogativo degli ultimi anni. Dall’apertura al collaudo, dagli accessi al mare fino alla percorribilità stessa, ecco tutti i dubbi e i nodi, concentrati soprattutto nel primo tratto, un chilometro e mezzo di spiaggia libera. Ora che è quasi passato un mese dalla data prevista per la riapertura al pubblico (pubblico che nel frattempo passa indisturbato, come anche scooter e moto, in barba ai divieti e ai controlli, pressoché inesistenti), e alla vigilia dell’apertura obbligatoria dei lidi, ecco alcuni quesiti allo stato irrisolti.

Le dieci domande

1) Quando è prevista l’apertura della litoranea sud di Gallipoli, attesa per i primi di maggio? È confermata la data del 12 giugno di recente prospettata (ma solo via facebook)?

2) A chi sarà consentito l’accesso? È vero che sarà permesso il transito a tutto il traffico veicolare, come già si vocifera in attesa di ulteriori determinazioni, senza sosta ma con continue fermate per accompagnare le persone al mare (ma gli accompagnatori, loro dove potranno parcheggiare)? E i progettisti certificheranno che la pavimentazione speciale non subirà danni per un uso diverso da quello per cui è stata progettata e finanziata?

3) In caso di apertura senza limiti, come sarà possibile il transito simultaneo sulla stessa porzione di pista (che per dimensioni non consente il passaggio di due veicoli affiancati) di auto, moto, bici, pedoni, carrozzine ed eventuali mezzi di soccorso?

4) Nell’ipotesi in cui, come da progetto, lo spostamento delle persone verrà garantito solo con bus navetta, come, quando e con quale frequenza entrerà in funzione il servizio di trasporto?

5) Dove saranno previsti i parcheggi per assorbire il flusso di auto diretto verso quel tratto di costa, atteso che il parcheggio adiacente allo Stadio non potrà assorbire tutto il flusso di utenti potenzialmente diretti verso quell’area?

6) Quale funzione ha il brecciolino sparso abbondantemente sul bordo della pavimentazione, lato mare? Sulle pedane di accesso all’arenile crea un pericoloso effetto sdrucciolevole. Sulla banchina, impedisce il transito delle carrozzine e la deambulazione degli anziani e diventa ricettacolo di deiezioni canine. Senza contare che, tra mareggiate e bufere, il pietrisco finirà sull’arenile, con risultati disastrosi.

7) Molte delle rampe di accesso agli arenili risultano danneggiate e impercorribili, col pericolo aggiuntivo di spuntoni di legno e di chiodi arrugginiti. Per qualcuna di esse è addirittura sbarrato il passaggio, causa crolli. Verranno sostituite? E, se sì, quando? L’alternativa è attraversare le dune, con danni all’ambiente che si intende tutelare.

8) In alcuni tratti, la nuova pavimentazione drenate è rotta o già usurata e sbriciolata. Verrà riparata prima dell’inaugurazione?

9) Quali controlli sono previsti, visto che ad oggi - nonostante la delimitazione dell’area cantiere - la litoranea è percorsa avanti e indietro da moto e scooter?

10) Domani, sabato primo giugno, tutti i lidi dovranno essere obbligatoriamente aperti.

Stando così le cose, e dopo le proteste degli ultimi giorni, si prospetta uno scenario quantomeno problematico. Quali rassicurazioni si sente di dare l’amministrazione comunale?