Junior Fasano batte Brixen e va alla "bella" per lo scudetto 2024

Colpo grosso dello. Dopo la sconfitta in gara 1 dei giorni scorsi, pochi minuti fa la squadra allenata da Vitoha battuto Brixen 34-28 in Gara 2 riportando in parità la finale per l'assegnazione dello2024 della pallamano. La "" si giocherà lunedì 3 giugno, alle ore, al Palazzetto di Vigna Marina dove il pubblico fasanese proverà a trascinare i propri beniamini alla conquista del tricolore. L'ennesimo della storia dello Junior Fasano.