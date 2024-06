Prisma Taranto, roster completato: «Pronti per la nuova Superlega»

In casaa roster terminato, la dirigenza ionica composta dal direttore generalee dal direttore sportivo- entrambi confermati - si dice soddisfatta della rosa allestita e comincia a porre le basi per la prossima stagione, programmando la data di raduno ufficiale per il 5 agosto prossimo. Ci sarà infatti da tenere botta al nuovo difficile campionato di Superlega . A tal proposito: «La squadra che è stata allestita è in linea con quella che era l’idea comune, cioè di un gruppo di giocatori che, chi per un motivo chi per l’altro, vuole dimostrare di essere all’altezza del campionato di Superlega e che sono felici di fare parte della. Quello che mi aspetto, insieme alla società, è che sarà un torneo molto difficile, tutti indistintamente dobbiamo essere pronti ad affrontarlo con senso di appartenenza, forza di volontà, fiducia e orgoglio. Si inizierà a lavorare il 5 agosto con la solita routine delle visite mediche e di graduale lavoro fisico e tecnico».