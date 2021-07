Olimpiadi, squalificata Benedetta Pilato: il sogno olimpico della 16enne nuotatrice finisce qui

E' già finita, quasi prima di iniziare, l'Olimpiade della nuotatrice tarantina Benedetta Pilato, promessa del nuoto azzurro. Squalificata nella batteria dei 100 rana, torna a casa a mani vuote. «E' stata una gara orribile, mi sono stancata tantissimo. La squalifica? Adesso vedrò cosa è successo, non lo so davvero» è stato il commento a caldo della giovanissima nuotatrice.

«Prima mi sentivo bene nel riscaldamento - ha aggiunto Pilato - non ho idea di cosa sia successo, è andata così. Troppa pressione? Può darsi, vedremo a mente fredda». Dopo le spettacolari performance delle ultime gare, alle Olimpiadi Benedetta ha nuotato molto lenta, 1'07"36, finendo la gara in quinta posizione. Poi è arrivata la squalifica per "gambata irregolare". «Non me lo spiego - dice la Pilato - Io nuoto sempre così, con queste gambe ho fatto il record del mondo nei 50. Cercherò di capire».