Il Brindisi torna a vincere in trasferta e trova il primo clean sheet della stagione sul difficile campo del Messina. Termina 0-1 il match salvezza tra le due compagini, appuntamento valido per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C: grande squillo dei biancazzurri che chiudono una settimana complicatissima regalandosi tre punti importantissimi per il suo campionato e recuperando morale ed entusiasmo. A decidere è una rete di Ganz, bravo a trasformare in rete il primo pallone toccato dopo il suo ingresso. Il primo tempo non regala particolari occasioni da gol ma fornisce diverse indicazioni positive su un Brindisi equilibrato e arrembante grazie al nuovo assetto tattico adottato da mister Danucci.

Con il 3-5-2, i biancazzurri si dimostrano più compatti e sereni e, con voglia e personalità, provano ad attaccare la porta difesa dall’espertissimo Fumagalli e collezionano calci d’angolo, ben sei solamente nella prima frazione. Bunino e Fall provano a giocare sulla profondità alzando le maglie del Messina e scompaginando gli equilibri tattici degli uomini allenati da Vincenzo Cangelosi grazie alle costanti sovrapposizioni arrivate dalle fasce - sopratutto quella destra con l’aiuto di Albertini - con i propositivi Valenti e Golfo. I siciliani, dall’altro canto, sembrano molto frenetici e nervosi costringendo il direttore di gara - il signor Djurdjevic di Trieste - a estrarre molto presto ben quattro cartellini gialli tra falli e proteste dei padroni di casa. La ripresa si apre nello stesso modo con cui si era chiuso il primo tempo, vale a dire con un Brindisi votato all’attacco. Passano pochi secondi e Bunino sfiora il vantaggio con un buon colpo di testa (arrivato su cross di Albertini) che si spegne alto sopra la traversa. Al 54’ il Messina si affaccia nella metà campo ospite con Cavallo che prende la mira dal limite dell’area di rigore e calcia mandando la sfera fuori di poco. Un minuto più tardi i biancazzurri vanno vicinissimi allo 0-1 con con un’ottima azione sull’asse Golfo-Bunino, ma il centravanti sciupa clamorosamente da ottima posizione spedendo alto sopra la traversa. Al 68’ Ragusa prova a sorprendere Albertazzi con un sinistro al volo dalla lunga distanza, ma il portiere si dimostra attento e rientra tra i pali in tempo per neutralizzare facilmente la conclusione. La partita si accende e inizia a regalare azioni da una parte e dall’altra. Due minuti più tardi grandissimo movimento di Plescia che si libera della marcatura, sposta la sfera sul destro e calcia forte in porta costringendo Albertazzi a una grandissima parata in calcio d’angolo.

Al 72’ il Brindisi passa in vantaggio: Albertini pennella per la testa di Bunino che parte in posizione regolare (tra le proteste dei peloritani) e appoggia per il neo-entrato Ganz che, al primo pallone giocato, insacca alle spalle di Fumagalli facendo esplodere i circa cinquanta supporters arrivati dal capoluogo adriatico in terra siciliana. Nel finale i ritmi si alzano e le ostilità si incattiviscono: all’86’ il direttore di gara estrae il cartellino rosso al giovane De Angelis per un brutto intervento a forbice ai danni di Polito che costringe il Brindisi all’inferiorità numerica negli ultimi lunghissimi minuti di gara alla luce del corposo recupero (7’) segnalato dall’assistente. Nel corso dell’extra time, però, Plescia rimedia la seconda ammonizione per un intervento sconsiderato ai danni di Cappelletti che ristabilisce la parità numerica e spegne definitivamente l’offensiva dei padroni di casa. Il triplice fischio dell’arbitro libera l’esplosione dell’ambiente Brindisi che, dopo una settimana di fuoco, torna a sorridere regalandosi tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Non c’è molto tempo per festeggiare, però, perché il calendario mette subito di fronte al Brindisi il Monopoli in occasione del derby di domenica sera allo stadio Fanuzzi: si tratterà del secondo match in tre giorni giorni in programma per la formazione biancazzurra che, la prossima settimana, recupererà anche la sfida casalinga contro il Catania chiudendo il tour de force domenica a Giugliano.