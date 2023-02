Antenucci nel recupero (su rigore) salva il Bari: pari contro il Cagliari

Un lampo di Lapadula, un rigore di Antenucci. Botta e risposta tra bomber, dopo due minuti dall'inizio della partita e a due minuti dalla fine. Nel mezzo tanti calci e poco calcio. Bari-Cagliari finisce 1-1, con un punto che tiene il Bari in scia delle prime ma che offre al Genoa la possibilità domani di allungare battendo il Modena e provando una primi mini-fuga per il secondo posto. I biancorossi passano subito in svantaggio dopo meno di due minuti: assist di Mancosu (cross al bacio), testa di Lapadula, tutto sull'asse degli ex Lecce. La reazione è più di facciata che reale. Nella ripresa viene espulso Lapadula per una manata ingenua a un avversario (da secondo giallo). Mignani cambia l'attacco, piuttosto bulimico, ma è Benali a sfiorare il pari. Antenucci entra per Esposito e a un minuto dalla fine del recupero trasforma il rigore che vale un punto. Pesante? Sì. Ma il Bari non ha convinto e ha sciupato un'occasione.

Bari-Cagliari 1-1

Marcatori: 2'pt Lapadula (C), 50'st Antenucci (B)

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino (28'st Dorval), Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Benali, Maiello, Maita (28'st Molina), Botta (35'st Morachioli), Esposito (17'st Antenucci), Cheddira (35'st Scheidler). A disp.: Frattali, Matino, Zuzek, Ricci, Bellomo, Benedetti, Mallamo. All. M. Mignani

Cagliari (4-4-2): Radunovic, Goldaniga, Dossena, Mancosu (14'st Millico), Rog (c) (21'st Kourfalidis), Lapadula, Lella (21'st Barreca), Zappa (44'st Capradossi), Makoumbou, Obert, Luvumbo (14'st Prelec). A disp.: Lolic, Aresti, Azzi, Del Pupo. All. C. Ranieri

Arbitro: Sig. Davide Massa (Imperia); assistenti: Sig. Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Sig. Mattia Scarpa (Reggio Emilia). Quarto Ufficiale: Sig. Aleksandar Djurdjevic (Trieste). VAR: Fabio Maresca (Napoli), AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Goldaniga (C), Botta (B), Makoumbou (C), Millico (C)

Espulso: 11'st doppio giallo a Lapadula (C)

Angoli: 4-2

Rec.: 2'pt; 6'st

Note: 20.260 spettatori (7.651 abbonati; 223 tifosi ospiti).