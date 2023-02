Capitan Loseto compie 60 anni: sui social fiumi di messaggi celebrativi

«Auguri capitano»: i tifosi del Bari hanno festeggiato oggi il compleanno per i 60 anni della «bandiera» Giovanni Loseto tributandogli decine di foto e messaggi celebrativi sui social.

Loseto, il barese "di Barivecchia"

Secondo giocatore biancorosso per presenze (318 con 15 in undici campionati consecutivi dal 1982 al 1993), il difensore «barese di Barivecchia», lanciato dal tecnico Enrico Catuzzi, è una vera icona del calcio in città, ed è stato fino a qualche anno fa nello staff tecnico del club di Via Torrebella (collaborazione durata fino all'arrivo della nuova proprietà dei De Laurentiis). Se la sua maglia numero due è nel cuore di ogni sostenitore barese (è diventata anche una immagine cult per i gusci proteggi-smartphone), lo è anche per la coraggiosa spavalderia che gli valse il coro, un classico della curva nord, «Giuan dang nu tuzz», quando si contrappose all'arbitro Pairetto in un Bari-Milan (0-1, gol di Van Basten) al Della Vittoria.

La carriera

Ha indossato la maglia di Bari, Pescara e Barletta, mentre da allenatore ha guidato il Locorotondo, il Monopoli e le giovanili del Bari.