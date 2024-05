Virtus Francavilla in stand-by, patron Magrì riflette sulle strategie

Non sarà una scelta semplice per una società ambiziosa e seria come la Virtus Francavilla Calcio del presidenterinunciare alla serie C, dopo otto anni di successi e poche delusioni. L’amarezza più grossa si è materializzata proprio quest’anno. Le responsabilità sono state a più livelli. E si ripartirà per questo da una rivoluzione totale, sia che si tratti di serie D, sia che si voglia presentare la domanda di ripescaggio tra i professionisti. E tra l’altro tale domanda sarebbe accompagnata da fidejussioni e assegni di iscrizione per quasi un milione di euro. Ed è questo il dilemma a cuista pensando, prima di varare la nuova stagione agonistica. Un esborso finanziario notevole, che sia aggiungerebbe a quello necessario per ricostruire l’organico. Che fare quindi? Ripartire serenamente dalla serie D? Sono queste le settimane cruciali per il futuro immediato dei biancoazzurri. In un caso o nell’altro si potrebbe ripartire ancora con in panchina il tecnicoperché il tecnico di Soresina, salentino di adozione, meriterebbe un’altra chance con un progetto diverso ma sempre marchiato dal bianco e dall’azzurro. Nella seconda parte di stagione Villa ha dimostrato un attaccamento incredibile a questi colori, dopo un inizio di campionato balbettante. Ma, prima della scelta del tecnico, Magrì deve scegliere un direttore sportivo affidabile e competente. L’accoppiata iniziale Antonazzo-Fracchiolla non si è rivelata, a giudicare dai risultati sul campo e dallo schieramento tecnico, vincente come lo è stata in anni addietro. Una serie di coincidenze negative non ha consentito ad entrambi una idonea formazione dell’organico da consegnare a Villa. Ma, a parziale giustificazione, va detto che gli obiettivi di avvio stagionale erano ben chiari: contenimento dei costi e obiettivo unico la salvezza. Poi qualche errore con matita rossa è stato fatto. Ed allora, Magrì sta pensando proprio a questo. Provare a fare una serie C, ma sempre in tono dimesso, oppure fare una serie D con l’obiettivo di lottare per le primissime posizioni? La risposta nei prossimi giorni.