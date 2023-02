Lecce, tegola Umtiti: contrattura alla coscia e niente match con l'Atalanta

"L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Samuel Umtiti si è sottoposto, in data odierna, a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico "Quarta Colosso " di Lecce, che ha evidenziato una lieve contrattura alla coscia destra". La nota ufficiale del club giallorosso non lascia molto spazio a interpretazioni: domenica alle 12.30 contro l'Atalanta Umtiti non giocherà. Per i più ottimisti si può dire che resta in fortissimo dubbio. Il Lecce perde dunque il suo uomo faro proprio nella partita più difficile sotto il profilo difensivo. Baroni in queste ore proverà a capire come comporre la formazione anti-Atalanta. Nel video che segue il portiere Wladimiro Falcone, mercoledì mattina, aveva parlato dell'importanza di avere come baluardi difensivi Baschirotto e Umtiti in vista dalla partita di Bargamo, proprio in considerazione della forza offensiva dei nerazzurri di Gasperini. Ora lo scenario è cambiato e il Lecce si giocherà le sue chance di cogliere un risultato positivo da questa trasferta con altre pedine pronte a dare il massimo.