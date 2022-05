I Måneskin a Castel del Monte per Gucci: saranno ospiti del party esclusivo dopo la sfilata

Saranno i Maneskin i super ospiti di Gucci a Castel del Monte, luogo scelto dalla maison per la sfilata in programma il prossimo lunedì, 16 maggio. Dopo l'attesissima passerella, i 350 ospiti dell'evento si sposteranno nell'agriturismo Montegusto, vicino al castello federiciano per un party esclusivo al quale prenderà parte la band.

L'evento

Sarà quella l'occasione in cui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas presenteranno l'ultimo singolo, Supermodel, già uscito in tutto il mondo. I quattro enfants prodige italiani sono infatti testimonial di Gucci da tempo e sono stati protagonisti del lancio della collezione Gucci Aria.