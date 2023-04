Il maltempo è arrivato come previsto. E ha rovinato alcuni grandi eventi all'aperto organizzati in Puglia che sono stati rinviati come il Primo maggio a Lecce e Bari. Ma sono tante le alternative per una giornata di svago nella nostra regione.

Ecco, tra le tante proposte possibili, qualche idea per una giornata all'insegna di arte, cultura e svago.