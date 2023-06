Castel del Monte, la stazione radio base di Iliad si farà, respinto il parere negativo della Soprintendenza

Arriva il sì per la stazione radio base di Iliad a quasi due chilometri da Castel del Monte. Un impianto costituito da un palo camuffato in finto albero con rivestimento in finta corteccia, alto 18 metri, su cui saranno installate tre antenne e tre parabole. Il Tar di Puglia ora ha accolto con sentenza il ricorso dell'azienda, sottolineando il suo carattere di pubblica utilità. Quindi la stazione radio si farà.

Il no della Soprintendenza

Il progetto per la costruzione dell'antenna di proprietà dell'azienda di comunicazione italiana si era fermato a causa di alcuni provvedimenti di respingimento da parte della Soprintendenza delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nel novembre 2021.

Il no della Soprintendenza era stato motivato «considerato che l'area di intervento ricade in un ambito caratterizzato dalla compresenza di componenti ecosistemiche e ambientali, antropiche, storico-culturali e percettive e tenuto conto, in particolare, della vicina presenza di Castel del Monte, sito Unesco di importanza mondiale».