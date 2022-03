Maneskin, tour mondiale «senza la Russia». Sold out la data pugliese al Palaflorio

I Maneskin annunciano il loro primo tour mondiale, con 48 concerti fra Nord America ed Europa. Le date del Loud Kids Tour sono aumentate e includono ora il primo headline tour in Nord America, oltre a diverse aggiunte agli show nei palazzetti italiani. E il tour europeo nei club, precedentemente posticipato, si sposta nei palasport nel 2023. E la Puglia dovrà attendere il 31 marzo 2023 ma il concerto al Palaflorio di Bari è già sold out.

Il tour mondiale

Partirà il 31 ottobre 2022 da Seattle. Da lì i Måneskin suoneranno in 16 città degli Stati Uniti - tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023 e al quale si aggiungono nuove date e includendo venue iconiche come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino. Oltre che in Italia, nuove date in Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia. Dopo il Tour in Nord America, i Måneskin daranno il via al loro Tour europeo in Italia, a Pesaro, il 23 febbraio 2023, aggiungendo due nuove date: il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano.

L'annuncio: «Non suoneremo in Russia»

«Vi annunciamo con grande emozione che il nostro Loud Kids tour si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale! - hanno detto i Måneskin -. Un tour che è cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. Mentre la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta. Abbiamo inoltre aggiunto alcune nuove date per tutti coloro che non sono riusciti a prendere i biglietti in tempo. Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l'Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre».

La tappa di Bari già sold out

I fan della band italiana più nota al mondo dovranno attendere il prossimo anno per assistere al live: il concerto è previsto per il 31 marzo al Palaflorio, e recupera così quello inizialmente previsto per l'8 aprile 2022, e rinviato per l'emergenza Covid. Nessuna possibilità di accedere all'evento per chi non si è accaparrato il biglietto: la data è già sold out da tempo.