Ci sono anche le star hollywodiane di ultima generazione Dakota Johnson, Elle Fanning, Davikah Hoorne tra le celebrità sbarcate in Puglia per l'evento più atteso della moda; la sfilata Gucci a Castel Del Monte. Ma non mancheranno anche volti iconici del grande schermo come Stanley Tucci, celebre tra l'altro per aver interpretato il braccio destro di Anna Wintour nel film "Il divolo veste Prada". Proprio la direttrice di "Vogue America" potrebbe infatti essere tra gli ospiti. Mentre non mancherà di certo Anna Dello Russo, direttrice di Vogue Japan e barese doc. Le loro foto hanno fatto sognare il pubblico pugliese, anche sui social dove da ore postano le immmagini da varie location (Davikah ha anche festeggiato il suo compleanno in masseria). Ma attraverso i canali social, sono decine i volti della moda e dello spettacolo che in queste ore fanno brillare nel mondo la bellezza della Puglia. Tra le superstar sono attesi anche Lana Del Rey e il collega Jared Leto, entrambi volti della Maison. Tra i vip italiani C'è anche Alessandro Borghi, che alloggia a Molfetta a cui si sono aggiunte la cantante Emma Marrone, che gioca in casa essendo pugliese e alloggia a Palazzo Dogana, e l'attrice Benedetta Porcaroli, astro nascente del cinema italiano.

La febbre da evento cresce, soprattutto sui social ma anche dal vivo a giudicare dalla folla che ha accolto, ieri sera, l'arrivo dei Maneskin a Castel Del Monte, dove saranno tra i super ospiti della sfilata. Dopo l'attesissima passerella, i 350 ospiti dell'evento si sposteranno nell'agriturismo Montegusto, vicino al castello federiciano, per un party esclusivo al quale prenderà parte la band. Tra le superstar dovrebbero esserci anche Iggy Pop e Lady Gaga. Entrambi sono in qualche modo legati al nome del marchio. Iggy Pop ha infatti già collaborato con la casa di moda Gucci, partecipando, assieme ad altri due artisti cult, come protagonista della collezione Men's Tailoring Gucci, di due anni fa. Mentre Lady Gaga è stata il volto cinematografico di Lady Gucci.

Intanto per la gioia dei fan, la band ha voluto saggiare le acque pugliesi con un bel tuffo, diventato immediatamente virale.

