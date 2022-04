Vicenza-Lecce, le probabili formazioni: un dubbio per Baroni in difesa, l'attacco non si tocca

Vicenza-Lecce, ora le scelte. Baroni conferma in blocco l'undici che ha battuto il Pisa il 25 aprile e non cambia praticamente nulla. Il tecnico ha deciso di portare con sé tutta la rosa, nessuno escluso dalla lista dei convocati. La formazione dovrebbe essere quella di lunedì, quindi, con Strefezza, Coda e Di Mariano in attacco. A centrocampo persiste il doppio play, con Blin al fianco di Hjulmand. In difesa ballottaggio tra Gendrey e Calabresi, ma sembra in netto vantaggio il primo, almeno per il momento.

Vicenza-Lecce, probabili formazioni

VICENZA (3-4-3): Contini; Brosco, Padella, De Maio; Maggio, Bikel, Greco, Lukaku; Giacomelli, Diaw, Ranocchia. All.: Baldini

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All.: Baroni

Vicenza-Lecce, l'attesa

Saranno almeno 1.500 i tifosi giallorossi presenti al Menti, tra quelli nel settore ospiti e quelli che saranno sistemati altrove, per aver acquistato prima il tagliando. Per chi resta in città c’è la possibilità di assistere all’incontro con il maxischermo che è stato installato - da Pugliapromozione su richiesta del Comune di Lecce - al Palafiere di piazza Palio. Sono 4.800 i posti a disposizione, ingresso a partire dalle 12.30. Ieri il Comune ha lanciato un’apposita ordinanza: spicca il divieto di introdurre o vendere all’interno della struttura bevande alcoliche o bevande di qualunque natura in contenitori di vetro.