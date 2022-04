Il Lecce a Vicenza, ecco il maxischermo: dove vedere in città la partita decisiva per la serie A

Febbre a 90°, è proprio il caso di dirlo citando il famoso romanzo di Nick Hornby incentrato sulla passione per il calcio. E il tifo giallorosso è in fibrillazione per la serie A a un passo. Proprio per questo, Pugliapromozione accoglie la proposta giunta dal Comune di Lecce e dall’assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia: ci sarà un maxischermo presso il Palafiere della città per trasmettere, sabato 30 aprile alle ore 14, l’incontro calcistico Vicenza - Lecce.

L'attesa giallorossa

C’è grande attesa per quello che potrebbe essere un match decisivo per la promozione della squadra salentina nella massima serie. Sarà un’occasione, così come già fatto per la promozione del Bari in serie B, per consentire la visione collettiva dell’incontro calcistico e per la promozione della Puglia tra i pugliesi e tra i turisti, sempre numerosi a Lecce soprattutto nel week end. L’Agenzia Pugliapromozione arricchirà l’emozione dei tifosi con la messa in onda di spot pubblicitari per comunicare il desiderio di fare le vacanze in Puglia.

“Sarà un’estate di vacanze soprattutto italiane e, questo evento sportivo rappresenta una cassa di risonanza nazionale. Puntiamo ad alimentare il desiderio delle vacanze in Puglia in tutta la penisola, ed anche ai pugliesi – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Il match rappresenta una opportunità di comunicazione del brand Puglia, in linea con gli obiettivi e la strategia dell’A.Re.T. tesa alla promozione e alla valorizzazione del territorio regionale”.

“Potrebbe essere un match decisivo – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico – in ogni caso sarà l'occasione per vedere tutti insieme, data anche la scarsa disponibilità di biglietti dello stadio di Vicenza, la squadra del Lecce dopo due anni di restrizioni e di mancata socialità. Un’occasione che abbiamo reso possibile grazie al supporto di PugliaPromozione che ha ritenuto questa una grande occasione per far conoscere la Puglia ai pugliesi e ai visitatori presenti in città. Promuovere la Puglia è possibile anche attraverso lo sport, considerando quanto importante sarebbe per l’intera regione da un punto di vista economico e della visibilità nell’intero Paese, il raggiungimento del traguardo della massima serie”.

“Sarà come una grande piazza, a supporto della squadra della città, impegnata in una partita che può essere decisiva – commenta il sindaco della città di Lecce –. Ringrazio PugliaPromozione e la Regione Puglia per aver reso possibile questa iniziativa”. Intanto, a Vicenza, allo stadio dove si giocherà la partita con il Lecce si va verso il tutto esaurito.