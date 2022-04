Vicenza-Lecce, biglietti ospiti: riapre la prevendita, tifosi in massa a Tricase. Disordini e caos, intervengono i carabinieri

Altri trecento biglietti per Vicenza-Lecce, destinati ai tifosi ospiti, polverizzati in pochi minuti. C'era solo un punto vendita, Radiovenere - Tricase, abilitato Ticketone e non c'era disponibilità online: in tanto hanno affollato il centro, tanto da costringere i carabinieri a intervenire. Le foto spiegano bene il clima che si è creato quando il Lecce ha annunciato che quei biglietti - bloccati il primo giorno - sarebbero stati messi a disposizione così.

. La vendita parte alle 17.30 di oggi ed è valida soltanto in presenza, presso un punto abilitato del circuito Ticketone (Radiovenere - Tricase).

Risposta negativa

Il club, come comunicato attraverso una nota di oggi, aveva chiesto di individuare un ulteriore settore da destinare ai sostenitori ospiti, viste le numerose richieste e la scelta del Vicenza di chiudere la vendita per gli altri settori.. Le valutazioni operate dalle competenti autorità, da ultimo il GOS riunitosi a Vicenza nella mattinata di oggi, non hanno tuttavia consentito di accogliere tale richiesta anche in considerazione della limitata capienza dello Stadio Menti.