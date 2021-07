Vaccini agli under 50, Lopalco: «Prima dose, stop di almeno 21 giorni»

Le scorte di vaccino in Puglia scarseggiano e il taglio di 433mila dosi Pfizer rispetto a quelle consegnate a giugno impone un brusca frenata alla campagna di immunizzazione. Somministrazioni garantite, dunque, solo agli over 50 già prenotati e via libera ai richiami per tutte le fasce di età. Chi ha meno di 50 anni ed è in attesa di prima dose, invece, dovrà attendere. «Le somministrazioni già programmate per gli under 50 dovranno essere

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati