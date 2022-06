Bande musicali, in Regione Puglia una proposta di Legge per tutelare il patrimonio culturale

Sono tra le protagoniste indiscusse delle feste patronali e di una tradizione dell'intero Mezzogiorno. Oggi, le Bande da Giro pugliesi, sono state protagoniste della politica e il fine è assai positivo: è stata infatti firmata la proposta di Legge che tutela e valorizza le Bande da Giro pugliesi. Il presidente della VI Commissione Cultura Donato Metallo, insieme alla consigliera delegata Grazia Di Bari, hanno accompagnato l’apposizione delle firme di tutte le commissarie e tutti i commissari della Commissione che ha lavorato alla stesura della proposta.

La proposta

La VI Commissione Cultura della Regione Puglia, è partita da un Protocollo siglato nel 2019 da diversi sindaci, maestri concertatori e organizzatori di festival bandistici. Da quello è nato un fitto lavoro di audizioni formali presso le sedute della Commissione a Bari, a cui hanno partecipato sindaci e assessori, associazioni locali e nazionali, maestri concertatori, docenti di conservatorio e presidenti di organizzazioni di valorizzazione delle tradizioni. E parallelamente si è svolto un vero e proprio “tour” sui territori fatto di incontri ed eventi in cui anche i cittadini e i comitati feste hanno potuto sollevare istanze e proposte. Nei diversi articoli della proposta di Legge prendono vita le proposte raccolte, in cui si ritrovano investimenti economici a sostegno del lavoro e delle condizioni di vita professionale dei maestri di Banda, ovvero trasporti e ospitalità, acquisto di attrezzature e strumenti musicali, azioni di valorizzazione culturale, attività di digitalizzazione del patrimonio, iniziative di diffusione della conoscenza e di messa in rete delle esperienze, fino alla creazione di un Museo itinerante.

«Sono davvero soddisfatto del percorso fatto: questa non è una Legge di un singolo consigliere, ma una legge della Puglia portata avanti da una Commissione intera e dai territori coinvolti» spiega Donato Metallo, primo firmatario e consigliere da cui ha preso avvio l’iter della proposta. «Quella delle Bande da Giro è una tradizione fortissima dell’intero Sud Italia, della Puglia in particolare. Ho avvertito l’importanza di una norma che garantisse ai maestri musicisti della Banda e ai territori che sono palcoscenici di questa tradizione una serie di strumenti di sostegno e valorizzazione. Sostenere le nostre bande significa investire in arte democratica, che arriva a tutte e tutti, che ingentilisce le anime e migliora le nostre comunità».

Patrimonio da tutelare

Per Pierluigi Lopalco, quello della banda «è un patrimonio unico che rappresenta al contempo la storia e la tradizione delle nostre comunità. Un patrimonio che va custodito gelosamente, ma soprattutto promosso e rilanciato. Non posso quindi che ritenermi soddisfatto per il lavoro portato avanti dalla Commissione e per l’importante risultato di oggi e mi auguro che, con il passaggio in Consiglio regionale, questa legge veda presto la piena attuazione».