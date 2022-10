Blitz antidroga dei carabinieri, sgominate due bande di spacciatori. Sedici arresti

Ha preso il via all'alba di questa mattina un blitz antidroga da parte dei carabinieri del comando provinciale di Taranto. I militari stanno eseguendo sedici arresti disposti dal gip a carico di indagati ritenuti coinvolti in un traffico di sostanze stupefacenti. Gli inquisiti sono sospettati di aver costituito una associazione per delinquere, articolata in due "bande", finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con basi nei rioni di città vecchia e Paolo IV di Taranto.

L'inchiesta

Le indagini, condotte dalla sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto, costantemente coordinate dalla Dda di Lecce e nella sua fase iniziale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, hanno permesso di sequestrare complessivamente 20mila euro in contanti e quasi 3 chili di stupefacente di vario tipo.

Il fortino

Gli arrestati utilizzavano un’abitazione sfitta come base per i traffici illeciti. L’appartamento, occupato abusivamente, sarebbe stato trasformato in un vero e proprio “fortino della droga”, grazie all’istallazione di porte blindate, grate antintrusione e telecamere. Alla retata stanno partecipando circa 60 carabinieri tra militari del comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, unità cinofile e militari dello squadrone Cacciatori “Puglia”.