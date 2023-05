Puglia, finanziamento per le bande da giro. Arrivano 1,5 milioni di euro per promozione, sostegno e realizzazione di un museo diffuso

Ok dalla Regione: arrivano 1,5 milioni di euro per il sostegno della bande da giro. E' stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale pugliese la proposta di legge per la promozione e il sostegno alle 117 bande da giro locali, che prevede uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per i prossimi tre anni.

Come funziona

La legge assegna contributi per le attività delle bande, per la catalogazione e digitalizzazione di spartiti e documenti relativi alla produzione musicale storica delle bande pugliesi e per la realizzazione di un museo diffuso. «Parliamo di una legge molto attesa - spiega la consigliera delegata alle politiche culturali, Grazia Di Bari - che va a tutelare veramente quelle che sono le nostre tradizioni.

Il consigliere Pagliaro

«La cultura bandistica - sottolinea il capogruppo de La Puglia domani, Paolo Pagliaro - rappresenta un tassello di quel mosaico di tradizioni del nostro Dna che contribuisce a tenere viva la cultura popolare. Ho condiviso subito lo spirito con cui è nata la proposta di legge, approvandola abbiamo dato lustro alle nostre tradizioni musicali che nascono dalla cultura popolare».