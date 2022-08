Gallipoli, ennesima lite tra bande: un giovane investito da auto

Ennesima rissa tra bande a Gallipoli: giovane investito da auto.

Cosa è successo

Paura questa mattina poco dopo l'alba a Baia Verde a Gallipoli quando due bande di giovani si sono "scontrate" provocando una vera e propria rissa. Sembrava una scena da film con bottiglie che volavano, altre frantumate e usate come armi. Chi era presente ha anche assistito impotente alla carica di un'auto su un giovane che malgrado il ferimento di una gamba ha continuato a lanciare bottiglie.

Allertati i carabinieri al loro arrivo i giovani si sono prontamente dileguati, il ferito caricato in un'auto e portato via. Non risulta mai essere arrivato al pronto soccorso gallipolino. E non vi sono state denunce.

(testo Antonella Margarito)