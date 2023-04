Covid, Lopalco: «Con la variante "Arturo", picco prima dell'estate»

"Le sottovarianti di Omicron si susseguono e continueranno a susseguirsi. Una sostituirà l'altra, stagione dopo stagione. Possibile che la cosidetta 'Arturo' possa creare una piccola impennata di casi Covid prima dell'estate".

Il prof Lopalco

Lo spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento commentando i numeri del Covid che anche in Italia tornano a crescere, mentre proliferano le varianti fra cui Arturo che sta moltiplicando i casi in India e Sudest asiatico, tanto che l'Oms l'ha inserita fra le osservate speciali proprio perché "può diffondersi e far salire i casi. L'invito resta sempre lo stesso: chi può avere danni dall'infezione è bene che si vaccini".