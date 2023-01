Eolico e fotovoltaico, il sottosegretario Sgarbi in difesa del paesaggio: «Il Salento deturpato da 1.700 pale eoliche»

La bellezza di posti come Santa Maria di Leuca o Ostuni non puo essere sfregiata. Parola del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che senza mezzi termini, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, si è scagliato contro il fotovoltaico e l'eolico che, a suo parere, ha deturpato alcuni degli scorci più belli del Salento.

Troppe pale eoliche

«Penso al paesaggio del Salento, specie in provincia di Lecce. Uno dei piu toccati e deturpati - ha detto Sgarbi - dall’eolico e da altre forme di produzione energetica. La bellezza di posti come Santa Maria di Leuca o Ostuni non puo essere sfregiata. In Puglia ci sono 1.700 pale eoliche, contro le 9 del Piemonte». Intervistato dal Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura con deleghe su architettura e patrimonio culturale, spiega i suoi «no» per tutelare la «bellezza del paesaggio». Non solo Lecce, ricorda, ma «voglio studiare bene anche l’area intorno a Brindisi. Penso al Molise, nel tratto da Sepino a Pietrabbondante. E anche in Sardegna presto mi mettero a studiare i dossier su eolico e fotovoltaico»